Muore nel sonno, la tragedia di Giuseppe. Montoro sotto choc Giuseppe Aufiero è stato stroncato da un malore fulminante. Aveva 41 anni

Stroncato da un malore muore a soli 41 anni. Un dramma senza fine quello che è avvenuto nel comune di Montoro, nel cuore della Valle dell'Irno. A perdere la vita Giuseppe Aufiero, musicista professionista, apprezzatissimo insegnante di basso in tutta la provincia e non solo, particolarmente amato e benvoluto nella sua Torchiati, come in tutte le altre frazioni del suo paese. A stroncarlo forse un improvviso arresto cardiato. Giuseppe stava bene, ma sarebbe stato ucciso da un malore fulminante, che non gli ha lasciato scampo. A ritrovarlo senza vita sua madre, questa mattina. Un dramma senza fine. La donna ha subito allertato i soccorsi. Inutile l'arrivo dei sanitari. Per Giuseppe non c'è stato nulla da fare. La notizia ha fatto rapidamente il giro del paese. Tutti conoscevano Giuseppe, artista apprezzato, concittadino amato e stimato da tutti. "Siamo distrutti - racconta il sindaco Girolamo Giaquinto -. L'intera comunità si stringe intorno ai familiari in queste ore così tragiche. Conoscevo personalmente Giuseppe. Sono molto addolorato per quanto accaduto, come tutti i miei concittadini". Post e ricordi stanno scorrendo sulle pagine social network per ricordare l'uomo e l'artista.