X Factor: è sfida a Berlino. L'Irpinia tifa per Troisi Il 28enne in sfida per la selezione finale

Solfora tifa, come l’Irpinia intera per Gabriele. Cresce l’attesa per gli Home visit di X Factor, l’ultima fase eliminatoria del celebre talent show arrivato alla tredicesima edizione. Domani sera su Sky Uno, a partire dalle 21.15, saranno in 20 a giocarsi i 12 posti disponibili nelle quattro categorie (gruppi, under uomini, under donne ed over) per il cosiddetto Live show che partirà il 24 ottobre in diretta dal Palazzetto dello sport di Monza. E tra i concorrenti in gara c’è Gabriele Troisi.

Tra di essi c’è il pianista solofra- no Gabriele Troisi. Lui in lizza nella categoria “over” sotto l’egida della giudice Mara Maionchi. Troisi sfiderà Thomas Tai, Marco Saltari, Eugenio Campagna e Nicola Cavallaro. A X Factor, l’artista si è presentato da solista, stupendo tutti alle Audizioni con l’interpretazione di Rose viola di Ghemon. Dopo aver superato il Bootcamp, è entrato nella squadra degli Over, pronto ad affrontare gli Home Visit. Ora tutti gli sfidanti in gara raggiungeranno Berlino. Gabriele ha 28 anni è nato ad Avellino e vive a Solofra. Pianista di razza ha studiato al Conservatorio Cimarosa. La sua vita scorre tra la musica e l’insegnamento. Gabriele è anche docente presso l’Istituto Comprensivo di Sant’Angelo dei Lombardi. La scorsa settimana Troisi si è esibito con un brano di Chet Faker: “Talk is cheap”.