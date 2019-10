Natale, ad Avellino casette al Corso e luci dal primo dicembre L'evento, la rassegna

Tornano le casette di Natale ad Avellino. Si parte il primo dicembre e giù il sipario il sette gennaio. Saranno casette a tema dedicate alle tipicità irpine. Gusto e tradizione tra gli stand delle feste. Tra arte, artigianato ed enogastronomia. Sarà grande Natale, dunque. Oggi la delibera a firma del vicesindaco Laura Nargi approda in Giunta e trova il pieno placet del sindaco Gianluca Festa che ha gia` annunciato la volonta` di organizzare un Natale che, parole sue, dovra` oscurare quello ben piu` famoso di Salerno.

Martedi` prossimo, la commissione si riunira` nuovamente per entrare nel dettaglio. La discussione sul Natale e` proseguita ieri sera in un confronto tra il sindaco e gli assessori. L’amministrazio- ne Festa punta con forza sulla rassegna invernale. Ma resta un grande punto interrogativo sul capitolo economico. Dove e come saranno intercettati i fondi. Intanto le casette saranno affidate e fittate all inclusive con luce e servizi. E' grande attesa dunque per quello che dovrà essere l'evento della stagione fredda nel capoluogo.