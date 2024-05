Avellino, al Polo Giovani arriva l'onorevole Rosy Bindi A conclusione del progetto "conoscere per decidere"

A conclusione del progetto “Conoscere per decidere. Scuola politica”, dell’Ufficio della Pastorale per la Scuola e l’Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) della Diocesi di Avellino, venerdì 17 maggio 2024, alle ore 15.30, presso l’Auditorium del Polo Giovani, di via Morelli e Silvati, ci sarà un incontro che vedrà la partecipazione straordinaria dell'Onorevole Rosy Bindi.