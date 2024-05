Nuove luci sull'Ofantina, scatta il senso unico alternato in galleria a Salza Gli interventi proseguiranno anche per la galleria del Malopasso

Lungo la strada statale 7 “Appia” volgono al termine, anche in relazione al completamento della fornitura di energia elettrica da parte dell’Ente distributore, i lavori di potenziamento degli impianti tecnologici a servizio della galleria ‘Salza Irpina’ nell’omonimo territorio comunale, in provincia di Avellino.

L’intervento – per un investimento complessivo di oltre 3,5 milioni di euro – è consistito, in particolare, nella realizzazione e nel rifacimento degli impianti: di illuminazione con tecnologia a led, per la segnaletica di emergenza, con postazioni SOS, estintori ed idranti, di rilevazione incendi, di informazione all’utenza mediante pannelli a messaggio variabile e semaforico e nella installazione di un sistema di telecontrollo e supervisione.

Per effettuare alcune attività sugli impianti tecnologici, nell’ambito dell’appalto dei lavori, a partire da questa sera, lunedì 13 maggio, e fino a venerdì 17 maggio sarà attivo il senso unico alternato dal km 314,900 al km 316,100 nella fascia serale compresa tra le 20.00 e le 6.00 del giorno successivo.

Analoghe attività di potenziamento degli impianti tecnologici proseguono all’interno della limitrofa galleria ‘Malopasso’, mediante l’attuale senso unico alternato in orario diurno, la cui rimozione è prevista entro questa estate.