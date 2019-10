Sorpresa a Montevergine, spunta il tasso europeo Dalla pagine dell'Osservatorio rilanciate le foto di Irpinia Trekking

Non così raro come si pensa, ma comunque per le sue caratteristiche che lo rendono schivo e pauroso è stata una vera fortuna poterlo incontrare e fotografare. Tutto merito di Irpinia Trekking, dei suoi associati, che nel corso di una escursione sul Partenio lo hanno fotografato in tutta la sua bellezza. Stiamo parlando del tasso europeo. Bianco e nero, bellissimo e accattivamente è comparso all'improvviso, Gli scatti neanche a dirlo sono diventati virali. Intanto la foto è stata rilanciata anche dalla pagina dell'Osservatorio di Montevergine che annuncia la rivoluzione meteo delle prossime ore. Sarà una giornata tra nubi e schiarite in Irpinia e in Campania più in generale. Come previsto, non si sono manifestati fenomeni di pioggia di rilievo. Le prossime due giornate trascorreranno nel segno della variabilità.

Nelle ore pomeridiane non esclusi locali e brevi rovesci di pioggia, specie a ridosso delle aree montuose. Temperature: in lieve aumento nei valori minimi, in lieve calo in quelli massimi. Venti: assenti o deboli nord-orientali.

Domani si prevedono condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, con addensamenti più compatti a cavallo fra la tarda mattinata e le prime ore del pomeriggio. Non sono attesi, tuttavia, fenomeni di pioggia di particolare rilievo. Temperature: in lieve aumento nei valori minimi. Venti: deboli o moderati orientali.