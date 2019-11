Atripalda, un successo la prevenzione con Iannace e volontari Il senologo della prevenzione del cancro al seno annuncia l'iniziativa delle palline in rosa

Un successo, nonostante il maltempo. Le volontarie operose sono arrivate sfidando la bomba d’acqua che ha travolto capoluogo e provincia per prestare cura e assistenza, coordinando le centinaia di persone approdate nella sede del distretto Atripalda dell’asl Av per effettuare gli screening gratuiti realizzati dal senologo Carlo Iannace, in collaborazione cont anti medici volontarie e le volontarie in rosa sempre più coordinate ed efficienti nel portare la prevenzione ovunque, nelle domeniche della salute. Screening gratuiti e necessari per prevenire il cancro al seno e non solo. E poi il Natale che quest’anno sarà più buono e solidale grazie alle palline in rosa. realizzate con amore e uniche, ognuna preparata col nobile scopo di raccogliere fondi per il Pausilipon. Sarà un grande Natale di solidarietà dopo la sciarpa rosa arrivano le palline, che vendute nei mercatini forniranno fondi per allestire una aula multimediale per i ragazzi in cura al Pausilipon.