Blu Whale e rischi del web: la Polizia scende in campo A Montoro ha fatto tappa la campagna di sensibilizzazione per gli studenti con Pino Maddaloni

La Polizia di Stato al fianco della scuola contro il cyberbullismo e l'uso distorto delle tecnologie e del web uso per non mietere più vittime”. La 14” tappa della campagna educativa "Una vita da Social" ha fatto tappa a Montoro.

Gli operatori del truck della polizia Postale hanno incontrato studenti e insegnanti per affrontare i temi della sicurezza online testimionial d'eccezione la cantante Carmen Pierri e il campione olimpico di judo Pino Maddaloni, oro a Sydney 2000 e della coppa del mondo a Mosca nel 2002. “Fare sport è fondamentale”, ha detto il judoka “Non lasciate mai soli i vostri figli davanti a internet o alla tv, dedicategli tutto il tempo necessario”.

Il questore Luigi Botte a margine è tornato sul tentato suicidio del 13enne avellinese dal ponte della ferriera non entrando nel merito delle indagini che cercano di ricostruirne i motivi ma sottolineando come debba suonare da campanello d'allarme dei disagi degli adolescenti.

Botte ha anche parlato dell'inquietante fenomeno del Blu Whale: "E’ un gioco che stimola l’autolesionismo e quindi il suicidio. Purtroppo in Italia abbiamo avuto già diversi casi. In provincia di Avellino siamo stati bravi a scongiurarne uno giusto in tempo. I rischi della rete sono tantissimi, per questo motivo è importante fare prevenzione ed educazione e i genitori devono stare sempre con gli occhi aperti”.