Palline rosa,quei piccoli capolavori fatti a mano dai bambini La consegna oggi a Montoro e Serino

Sarà un Natale in rosa, carico di solidarietà e impegno per promuovere la cultura della prevenzione, contro il cancro. Oggi nuova tappa per le donne Amdos e Amos capeggiate dal dottore Carlo Iannace nelle scuole di Montoro Banzano e Serino per raccogliere i piccoli straordinari capolavori fatti con amore e a mano dai bambini. Un’emozionante raccolta di palline che approderanno domenica 1 dicembre nel castello Marchionale di Taurasi per uno dei “Sette passi per il sorriso”, una serie di eventi solidali in attesa del Natale, organizzati dalle associazioni Amdos e Amos Irpine, Noi in Rosa, Oltre il Rosa la Forza della Vita e Pro Loco Atripaldese che, guidate dal senologo Carlo Iannace, si occupano di diffondere l’importanza della prevenzione del tumore al seno e dell’unione nel percorso delle cure.

Saranno diversi gli appuntamenti che, durante il mese di dicembre, coloreranno di rosa la provincia di Avellino e non solo, con le Christmas Bubbles della Prevenzione che tantissime donne stanno creando a mano da diverse settimane, con pezzi della sciarpa rosa da record e riciclando qualsiasi materiale si possiede in casa. L’importante è metterci il cuore. “Fatto a mano con il cuore”, queste infatti le parole d’ordine dell’iniziativa che servirà non solo a continuare l’azione di sensibilizzazione alla prevenzione del tumore al seno, ma anche a raccogliere fondi per i ragazzi del presidio ospedaliero Santobono - Pausilipon di Napoli.

“Siamo molto contente di aver visto i nostri studenti così felici di prendere parte a questa iniziativa - spiegano le presidi delle due scuole di Montoro e Serino -. Un momento speciale e di grande valore per parlare di prevenzione e solidarietà”.

Piccoli straordinari capolavori fatti a mano e con il cuore. Emoziona vedere i più piccoli in fila per donare la propria speciale pallina. CI hanno messo impegno, fantasia e tanto amore. Oggi la consegna con l’augurio speciale per i pazienti del Pausilipon perché questa raccolta possa portare gioia in reparto.

Il primo dicembre a Taurasi si partirà alle 16:00 con l’apertura dei mercatini della solidarietà, dove si potranno trovare le palline rosa fatte a mano da oltre 4000 donne.

Alle 18:00 il convegno “Oltre la cura: l’importanza delle attività ricreative e culturali nella malattia oncologica”. Dopo i saluti del sindaco di Taurasi Antonio Tranfaglia e del presidente del Rotary Club Taurasi Lorenzo Matteo, interverranno la presidente del Consiglio Regionale della Campania Rosetta D’Amelio, il senologo e consigliere regionale Carlo Iannace, il direttore generale dell’ospedale Santobono - Pausilipon di Napoli Annamaria Minicucci, il direttore sanitario dell’A.O.U. Federico II Emilia Anna Vozzella, il direttore generale dell’A.O.R.N. San Pio di Benevento Mario Vittorio Nicola Ferrante, il direttore generale dell’Asl Avellino Maria Morgante, il direttore generale dell’A.O.R.N. Moscati di Avellino Renato Pizzuti, il direttore U.O. Oncologia del Moscati Cesare Gridelli e le psiconcologhe del Moscati Annalisa Stanco e Rossella Lepore.

Al termine del convegno, alle 19:00, lo spettacolo di cabaret con Gianfranco Villaricca. Durante l’iniziativa ci saranno degustazioni di vini, visite guidate alle scuderie del Castello, lungo il percorso sensoriale stand enogastronomici, trampolieri itineranti e tanto altro. Presenteranno Edvige De Michele e Antonio Perna di Cosmo Radio Taurasi che trasmetterà in diretta l’evento.