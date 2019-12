Terremoto Albania, gli angeli della Misericordia sono tornati Salvatore, Roberto e Daniele dopo sei giorni tra le macerie del sisma sono tornati a casa

Sguardi segnati, un filo di voce e l'emozione grande di riabbracciare i propri cari dopo sei giorni in Albania tra macerie e disperazione per portare aiuto alla popolazione devastata dal sisma. Stamane sono arrivati alle 11.30 i tre angeli della Misericordia di Mercogliano che sono partiti lo scorso martedì per portare aiuto alla popolazione albanese tra rischi e disperazione. "Non hanno più niente, ma noi saremo sempre al loro fianco perchè possano rialzarsi e riprendere la loro vita in condizioni possibili. Abbiamo vissuto con loro attimi tragici. Non dimenticheremo mai i loro occhi e quelle disperate e continue richieste di aiuto".

Salvatore Guerriero,Roberto Dello Russo e Daniele Romano sono rientrati questa mattina dall’Albania. I tre volontari della Misericordia del Partenio sono stati accolti dal presidente Luca De Angelis, dal presidente della Misericordia di Avellino Guido D’Avanzo e dal sindaco di Mercogliano Vittorio D’Alessio.

Con loro hanno portato la bandiera dell’Albania una terra alla quale, grazie a quest’esperienza, resteranno legati per tutta la vita.

"Tornerei anche domani per prestare aiuto. Loro come noi nel 1980 per il terremoto hanno perso tutto". Salvatore,Roberto e Daniele hanno prestato soccorso alla popolazione di Thumane la zona più colpita insieme alla capitale Tirana.Per giorni hanno visto solo macerie ,respirato polvere, curato i feriti hanno dato tanto amore ad una popolazione sconvolta per aver perso tutto, dagli affetti più cari alla casa.

Scavando anche a mani nude hanno trovato una mamma abbracciata al figlio di sei anni entrambi senza vita, poco lontano un ragazzo di 19 anni ed una donna anziana,una famiglia completamente distrutta.

"Non ci sono parole per raccontare la devastazione patita in quella terra. Non hanno più niente, solo la forza della disperazione e la vicinanza di chi li aiuta li fa andare avanti", raccontano con la voce rotta dall'emozione.

Ma il cuore grande della Misericordia continuerà a battere per loro. La Misericordia del Partenio e la Proloco di Mercogliano da domani daranno il via ad una raccolta di beni di prima necessità per la persona.Chi intende dare il proprio contributo può farlo recandosi presso la sede della Misericordia del Partenio dalle 8:00 alle 19:00 oppure presso la sede della Proloco di Mercogliano dalle 9:00alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:30.

"Siamo commossi nel vedere i nostri ragazzi così provati - racconta de Angelis -. Una emozione grande vederli tornare. Hanno vissuto l'inferno dando aiuto e coraggio, speranza e sostegno. Questo il senso autentico della Misericordia Italiana - spiega de Angelis -". "Noi irpini come loro 39 anni fa - ricorda D'Avanzo -. Negli occhi di questi tre ragazzi rivedo la forza che vidi nei volontari che portarono aiuto a noi. Sono orgoglioso e commosso. Il loro esempio sia sempre nelle menti e nei cuori di tutti". Dello stesso parere il sindaco D'Alessio che spiega: siamo tutti emozionati. Questi ragazzi hanno rischiato la vita per salvare vite. Una straordinaria lezione di coraggio, umiltà e solidarietà."

Commoventi gli abbracci con i familiari che hanno potuto riabbracciare questi tre eroi di ogni giorno, che con la loro scelta essere volontari insegnano a tutti il senso vero della vita.