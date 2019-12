Lavori A16, previste chiusure notturne. Ecco dove e quando Interventi di manutenzione sull'autostrada A16 Napoli-Canosa

Sull'A16 Napoli-Canosa, per lavori di manutenzione del cavalcavia di svincolo di Benevento, per eseguire interventi obbligatori previsti ai sensi del D.lgs 264/06, finalizzati al potenziamento degli impianti delle gallerie e per lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, nelle tre notti consecutive di lunedì 2, martedì 3 e mercoledì 4 dicembre, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Avellino est e Benevento, in entrambe le direzioni, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto e in direzione di Napoli.

In alternativa si consigliano questi itinerari: verso Canosa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Avellino est, si potrà percorrere la SS7 seguendo le indicazioni per Foggia-Benevento con rientro sulla A16, alla stazione autostradale di Benevento, per proseguire in direzione di Canosa; verso Napoli, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Benevento, si potrà percorrere la SS7 seguendo le indicazioni per Pratola Serra-Avellino con rientro sulla A16, alla stazione autostradale di Avellino est, per proseguire in direzione di Napoli.