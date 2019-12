Ascanio,l'Irpinia si mobilita per salvare il piccolo guerriero Gara di solidarietà a Mercogliano per il bambino di 4 anni che deve essere operato a Boston

Anche l'Irpinia si mobilita per il piccolo Ascanio, un “piccolo guerriero” come l'ha definito la mamma che ha pubblicato sui social la richiesta di aiuto. Un appello accorato che arriva da Mercogliano dove vivono i familiari di Ascanio, 4 anni, nato cardiopatico: ha già subito 4 interventi chirurgici di cui due a cuore aperto.

Ma la battaglia non è finita, spiega la mamma Milena Pascuzzi su facebook. Al Boston Children's Hospital (il miglior centro in U.S.A per la cardiochirurgia pediatrica), dove il bambino è stato operato, hanno confermato che saranno necessari altri due delicati interventi chirurgici per cercare di risolvere in maniera definitiva i problemi al piccolo cuore. "Fortunatamente – spiega la mamma - la mia copertura assicurativa personale coprirà le spese degli interventi anche perchè il costo é a dir poco esorbitante!! Le spese però saranno tante, dovremo andare e fermarci a Boston per un mese e mezzo e qualsiasi cosa extra é a pagamento, visite mediche, controlli di alta diagnostica ecc ecc, senza contare il vitto e l'alloggio. Qualsiasi cosa avesse bisogno mio figlio come ad esempio il semplice ossigeno é a pagamento; in America la sanità non funziona come qui in Italia, si paga tutto e a caro prezzo, ma le cose funzionano e anche bene!”.

L'obiettivo della campagna a favore di Ascanio è di arrivare entro 4 mesi a quota 30mila euro. Per ora le donazioni sono ferme all'8 per cento, poco più di 2mila e 400 euro. “Abbiamo bisogno del vostro aiuto – insiste la mamma del piccolo - ogni vostro aiuto, anche piccolo, andrà dritto al cuore di Ascanio!”.

Di seguito il link al quale ci si può collegare per partecipare alla gara di solidarietà:

https://buonacausa.org/cause/ascaniocuoremio#.Xeo86RWc1O8.facebook