Concerto di Natale del 'Cipolletti' di Avellino e Montoro A Solofra l'evento della scuola primaria e dell'infanzia ad indirizzo inglese e musicale

L'emozione di salire sul palco, di esibirsi davanti ad amici e parenti sotto lo sguardo attento di mamma e papà... per mostrare il grande lavoro svolto durante l'anno scolastico e per fare gli auguri per le prossime festività. Nasce così 'Christmas Carol', il concerto di Natale delle scuole paritarie 'Giosuè Cipolletti' E. C. S. di Avellino e Montoro. Domani, venerdì 13 gennaio, l'appuntamento a Solofra tra musica e magia.

In scena ci saranno i piccoli grandi musicisti della scuola primaria e dell'infanzia pronti a conquistare il pubblico con la loro bravura e con la loro simpatia. Un evento molto atteso, frutto del percorso educativo della scuola in cui la musica diventa il filo conduttore di “un progetto di formazione pedagogico – musicale mirato a perseguire e sviluppare un atteggiamento di costante partecipazione attiva nei confronti del linguaggio sonoro sotto il profilo ricettivo, produttivo, creativo e di simbolizzazione grafica delle esperienze vissute”.

Non si tratta, dunque, di un semplice concerto di Natale, ma quello che andrà in scena domani rappresenta uno dei momenti sicuramente più importanti di un progetto che rappresenta appieno la storia della scuola: “La Cipolletti, infatti, nasce nel 1858, in una piccola frazione di Montoro, ad opera di Monsignor Giosuè Cipolletti, quando ancora era lontana la nascita delle Scuole materne. Un cammino che si interrompe nel 2002, quando il convento delle suore Stigmatine che la ospitava, venne chiuso per il numero esiguo di suore rimaste. Di quella storica esperienza, la nuova proprietà, conserva intatto l'ispirazione iniziale ma innova con l'innesto di nuove e avanzate metodiche. Prima di tutto lo studio della lingua inglese che porta alla nascita della Cipolletti English School Di Chiusa di Montoro. Sulla stessa lunghezza d'onda viene fondata la nuova sede di Avellino”.

Un percorso educativo innovativo che porta così anche allo studio della musica con l'obiettivo di “avvicinare e sensibilizzare i bambini all'educazione musicale con grande attenzione alle fasi cognitive di apprendimento, per sollecitare la curiosità dei bimbi offrendo loro la possibilità di stabilire un'interazione efficace con i musicisti nonché un contatto concreto e personale con la materia sonoro”. Un corso seguito con l'attenta guida del maestro Pietro Calzolari, che sta seguendo il progetto di musica e dal direttore Gaetano Criscitiello. A sponsorizzare l'evento la Dmd Solofra Spa.

Un lavoro impegnativo e particolarmente importante per l'attività educativa dei più piccoli, che dopo tante ore di prove, giornate passate a immaginare lo spettacolo e studiare i canti di Natale sono pronti a stupire tutti portando in scena il concerto più emozionante e suggestivo di sempre.