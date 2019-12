Ladri a Montevergine. Il video choc degli ori trafugati Il video diffuso dai carabinieri, le indagini

Indagini in corso a Montevergine, nel santuario dedicato alla Madonna dal volto nero, per il furto di alcune parure in oro e pietre preziose, messo a segno la scorsa settimana. Indagano i carabinieri di Avellino, che hanno sentito a lungo i monaci e personale dell'Abbazia per trovare elementi utili alle indagini. Un mistero fitto regna sul caso, visto che la porta di accesso del museo abbaziale e le finestre non presenterebbero segni di effrazione. Chi si è introdotto nel Museo, guidato da Padre Giovanni Gargiulo, avrebbe studiato bene orari e movimenti della comunità benedettina per mettere a segno il colpo. Forse non una singola persona, ma almeno due, si sarebbero impegnate per compiere quello che è a tutti gli effetti un furto sacrilego. "Siamo davvero indignati - commentano i fedeli, che stamattina hanno raggiunto il santuario per una preghiera speciale a Mamma Schiavona- . Si tratta di ex voto dei pellegrini e fedeli che hanno affidato le loro preghiere alla Madonna dal Volto Nero. Uno sfregio a tutti i noi". Intanto dal video (clicca sulla foto di copertina per vederlo, ndr) si vede come il ladro o i ladri siano riusciti ad aprire la teca per poi riuscire a rompere la struttura espositiva per trafugare i prezioni. Ulteriori verifiche hanno permesso di accertare che non mancassero altri oggetti nel museo. Indagini in corso per risalire ai colpevoli.