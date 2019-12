Furto a Montevergine. Luxuria: portate doni alla Madonna La proposta di Luxuria per la Candelora rivolta ai fedeli e alla comunità Lgbt

Sul caso degli ori della Madonna di Montevergine rubati nel museo dell’Abbazia sono molti i commenti, come appelli al pentimento dei ladri.

Anche l’ex parlamentare e madrina della Candelora, il femminello pride, che da secoli raccoglie sul monte Partenio il due febbraio le mille anime della comunità Lgbt, Vladimir Luxuria interviene. “Agli autori di questo gesto ignobile, a chi ha avuto il coraggio di rubare i doni a mamma Schiavona, regalati con tanto sacrificio dai fedeli e pellegrini, chiedo un pentimento. Un gesto vile e per quanto chi ha rubato, chi ha messo a segno il colpo potrà vendere quegli oggetti e ricavare del denaro, non potrà mai ottenere il loro valore autentico, fatto di preghiere e straordinaria umanità. Oggetti segno della speciale speranza di chi sa donare -spiega Luxuria -. Oggi voglio fare un appello a tutte le persone della comunità Lgbt affinché il 2 febbraio portino a Montevergine piccoli oggetti preziosi per poter arricchire il tesoro di speranza della nostra amata Madonna”.