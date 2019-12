Maltempo, Variante allagata: paura a Pratola Serra Allagamenti e disagi, automobilisti marciano tra fiumi d'acqua

Una vera e propria bomba d’acqua quella che si è abbattuta su Avellino, provincia e hinterland del capoluogo. I danni maggiori nella zona di Pianodardine, Manocalzati e paesi limitrofi. Strade allagate e disagi in serata. Dal Casello Avellino Est, procedendo in direzione Pratola Serra e nel senso opposto di marcia, c'è stato un allagamento. La carreggiata in pochi minuti è stata travolta da un fiume di acqua e molti detriti.

Illuminazione in tilt, code, automobilisti costretti tra mille rischi a marciare a passo d’uomo tra parecchi centimetri d’acqua. I video dilagano sui social. In tanti temono un allagamento e conseguente colata di fango anche nella zona alta di Manocalzati, zona San Barbato. Le proteste si sprecano. Una strada che è diventata improvvisamente e per poche ore di pioggia un vero e proprio fiume. I residenti di molti comuni hanno preferito, avvisati da parenti o amici, restare a casa. Il disagio sarebbe dovuto al cattivo funzionamento dei sistemi drenanti, che avrebbe scatenato l'allagamento sulla careggiata. Intanto i vigili del fuoco sono impegnati in altre verifiche in altri comuni, per infiltrazioni e qualche allagamento. L'allerta meteo è stata prorogata fino alle sei di domattina, dai tecnici della protezione civile dopo nuovi rilievi meteo.