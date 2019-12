Su San Martino spunta uno splendido arcobaleno Quasi un abbraccio alla piazza dopo il disastro. Tanti giovani al lavoro per spalare il fango

Uno splendido arcobaleno abbraccia San Martino Valle Caudina. E' l'immagine ritratta dalla piazza, dopo il disastro del week end causato dalle precipitazioni straordinarie e dalla frana che ha portato il torrente Caudino ad esondare e a sollevare la piazza, invadendo il corso principale e gran parte del centro storico del paese caudino.

Una bella immagine quell'arcobaleno che sembra abbracciare la cittadina dopo il disastro. Non l'unica bella immagine di queste ore però: la forza della popolazione e dei cittadini, di tanti giovani che unendosi stanno dando una mano a ripulire le attività invase dal fango, senza risparmiarsi momenti di allegria a dispetto del momento difficile. La forza di una popolazione si misura anche da questo.

Intanto in piazza proseguono anche i lavori per far tornare il fiume al suo corso: era stato scavato un buco per impedire all'acqua del torrente Caudino di continuare a invadere in centro, le ruspe sono al lavoro e ne hanno scavato un altro per canalizzare le acque.