San Martino: VIDEO CHOC. L'acqua fa esplodere la piazza Le riprese delle videocamere di sorveglianza: il fiume gonfia e solleva piazza. Auto spazzate via

Spaventose. Solo così si possono definire le immagini riprese dalle immagini delle videocamere di sicurezza della Polizia Municipale di San Martino (che ringraziamo per avercele gentilmente concesse) nella notte del disastro, lo scorso 21 dicembre.

Quel che riprendono le telecamere rende l'idea di ciò che è accaduto molto meglio delle immagini, pur durissime, del disastro e del fiume che scorre nel centro del paese: quelle immagini danno l'idea che solo per fortuna e per caso non ci sono state conseguenze più gravi dei danni materiali pur ingentissimi.

Vedere la piazza che si solleva e letteralmente scoppia, un'automobile che transita e sobbalza, sollevata dalla furia delle acqua assieme alle lastre di basolato fa veramente impressione. Le auto che vengono spostate e trascinate via come fossero giocattoli di bambini lasciati sul bagnasciuga, le persone che scappano via spaventate di fronte a quel fiume di acqua e fango che arriva e porta via tutto danno la dimensione esatta di quanto accaduto in quella notte.