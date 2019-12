Nevica sul Partenio: Santuario imbiancato da cartolina Le vette del Monte ricoperte da alcuni centimetri di neve

Uno scatto che sta raccogliendo tantissimi lile, condivisioni e commenti. Le foto delle vette del Monte Partenio conquistano i social, come quella da cartolina rilanciata dalla pagina Osservatorio di Monvergine, scattata da Avellino che mostra il santuario innevato. Intanto continuano le ultime ore di freddo artico. La scorsa notte il termometro di mercurio è sceso fino a meno sei gradi. E nelle prossime ore farà ancora freddo. Accumuli di neve al suolo sono stati registrati in Valle Ufita, nella Baronia ed in alta montagna. E da stamane i monti del Partenio hanno “indossato l’abito invernale”.

Come si può leggere su www.mvobsv.org, nelle prossime 48 ore persisteranno freddo e venti sostenuti da settentrione. Per domani le previsioni indicano in mattinata condizioni di cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con possibili fenomeni, più probabili sull’Alta Irpinia. Le precipitazioni assumeranno carattere nevoso a partire dai 500-600 m. Nella seconda parte del giorno le condizioni atmosferiche subiranno un progressivo miglioramento. Temperature: stazionarie. Venti: nord-orientali, tesi al mattino, con locali burrasca forte sulla fascia del Partenio, sul Mandamento Baianese e sul Vallo di Lauro, tendenti ad attenuarsi nella seconda parte del giorno.