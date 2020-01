Gara di solidarietà per Ascanio, Mercogliano si mobilita Iniziativa della Pro Loco per il piccolo guerriero

Continua la gara di solidarietà per il piccolo Ascanio, il bimbo affetto da una grave patologia al cuore che necessita di delicati interventi chirurgici. Venerdì 10 gennaio alle 17 nell'aula consiliare del Comune di Mercogliano, i volontari della Pro Loco, insieme ad una rappresentanza dei commercianti che hanno aderito alla maratona di solidarietà per il piccolo Ascanio, apriranno i salvadanai che contribuiranno alla raccolta di beneficenza in favore del piccolo guerriero.