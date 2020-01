"Il mercato si farà, pronti a venire incontro agli ambulanti" Sopralluogo del sindaco a Campo Genova: "Nelle more, per chi paga, troveremo un'altra area"

Altro sopralluogo in mattinata del sindaco Gianluca Festa nell'area di campo Genova. I lavori procedono spediti per attrezzare la zona come nuova area mercatale.

“I due terzi dell'area da utilizzare saranno asfaltati entro stasera. L'area complessivamente è di quattordicimila- quindicimila metri quadrati e avremo anche un numero consistente di parcheggi".

Poi Festa sottolinea un elemento nuovo: “Nelle more del bando e nel frattempo che l’area di Campo Genova sia pienamente disponibile, chi si mette a posto con i pagamenti può usufruire di un’area alternativa, concordandola con il Comune. Il tema non è legato tanto a un'area quanto la circostanza che tutti siano in regola con i pagamenti".

E chiarisce anche sulla questione della concessione degli stalli. “Per il bando attendiamo le indicazioni dalla Regione Campania. Ovviamente, il Comune inserirà anche delle proprie valutazioni. Nei prossimi giorni, partirà la richiesta dagli uffici comunali”.

"Di certo quest'amministrazione - conclude il sindaco - realizzerà una grande area per il mercato, quello che ci tengo a dire è che non siamo assolutamente contro gli ambulanti”.