Solidarietà per Ascanio, tremila euro dai commercianti Continuano le donazioni per il bimbo che necessita di cure al cuore

Con gli oltre 3000 euro raccolti dai salvadanai dei commercianti di Mercogliano è stata superata quota 20 mila e si avvicina l'obiettivo dei 30000 euro per garantire l'intervento chirurgico al piccolo Ascanio il bimbo di origini mercoglianesi affetto da una grave patologia al cuore che necessita di altre cure al Boston Hospital. Nei giorni scorsi la Clinica Montevergine ha donato €5000 ieri pomeriggio nell'aula consiliare del comune di Mercogliano i volontari della Pro Loco insieme ad una rappresentanza dei commercianti che hanno aderito alla maratona di solidarietà hanno aperto i loro salvadanai per contribuire alla raccolta di beneficenza in favore del piccolo guerriero che vive con i genitori ad Alessandria.

“E’ un piccolo lupo mercoglianese, nelle sue vene scorre sangue irpino - commenta il sindaco Vittorio D'Alessio - Quando Mercogliano si unisce intorno ad una problematica diventa un grandissimo paese e come tale si sta comportando per far sì che anche Ascanio possa vivere una vita tranquilla. Importante è stata la risposta di una tombolata che abbiamo fatto qualche giorno fa organizzata un po' da tutte le associazioni che operano sul territorio, sicuramente ancora più importante questa risposta dei commercianti. La solidarietà fa bene anzitutto a chi la fa – aggiunge Stefania Porraro della pro Loco - per riflettere sulla vita quanto, su quanto siamo fortunati e spesso lo dimentichiamo Quindi è una bella opportunità per tutti noi, per capire che i nostri piccoli gesti possono essere molto importanti e determinanti per la vita degli altri”