"Nel traforo del Partenio passerà anche il treno" Oggi via libera in consiglio comunale ad Avella

Un primo stap. Un primo via libera. Prende forma e sostanza il progetto della realizzazione del traforo del Partenio in provincia di Avellino. Cento milioni di euro di progetto per 2,9 chilometri di percorrenza. Un varco, un collegamento anche per trasporto su ferro. Il Consiglio comunale di Avella intanto stamane ha dato il via libera alla realizzazione del piano di fattibilità per il traforo del monte. Un’opera strategica di collegamento – è emerso dal dibattito – ritenuta fondamentale per lo sviluppo di valle caudina, baianese e vallo di lauro. Un progetto che ribalterà il senso dei trasporti per oltre centomila persone che saranno interessate dal cambiamento.

Con 8 voti a favore ed 1 contrario (Cacace) e l'intesa col via libera di un esponente di minoranza, l’assise ha detto sì. Ma c'è una sostanziale novità che già ieri il presidente Biancardi e sindaco di Avella aveva anticipato dal portale Ottopagine.it: «Non solo collegamento su gomma, la Provincia verifichi la possibilità di connettere la ferrovia attraverso i 3 kilometri di galleria» è stata la proposta aggiuntiva approvata insieme alla delibera.

«Connetteremo zone isolate. Ricordo che il progetto è parallelo al completamento dell’asse attrezzato». Biancardi insiste poi sulla necessità di non perdere l'occasione di efficientare i trasporti, non sciupando i fondi europei.