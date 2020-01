Gettano due cuccioli in un canale, uno muore l'altro adottato Ennesimo grave gesto di crudeltà in Irpinia

Buttano due cuccioli in un canale: uno muore, l'altro viene adottato dai soccorritori, in extremis, prima che potesse annegare. Un intervento a cuore aperto, quello che ha visto protagonisti i volontari della protezione civile flumerese guidati da Francesco Giacobbe. E' successo in Valle Ufita, nell'area industriale di Flumeri, non molto distante dallo stabilimento IIA. Il cucciolo tratto in salvo è stato adottato da uno dei volontari intervenuti sul posto. Non si contano da parte dell'associazione flumerese gli interventi del genere sul territorio, oltre al salvataggio di vite umane, alla ricerca di persone scomparse e tante altre attività, molte delle quali a tutela dell'ambiente. Nei mesi scorsi il grande lavoro, anche mediante droni, nel vasto territorio della Valle Ufita, a Grottaminarda, per tentare di riportate a casa Rocki, il cane la cui storia d’amore ha intenerito tutti: scomparso nel nulla a contrada Tuoppolo, dall’abitazione dei suoi proprietari, giunti da Roma per un periodo di vacanze, e purtroppo mai più ritrovato.