Covid, il sindaco di San Martino: "Comportamento esemplare" Pisano sul caso di positività: "E' venuto per mettersi in quarantena volontaria"

Il sindaco di San Martino Pasquale Pisano conferma il caso di positività e spiega: "Confermiamo il caso positivo di covid-19 e rassicuriamo la cittadinanza che la persona contagiata ha assunto fin dai primi sintomi, un comportamento esemplare. Ha lasciato la sua famiglia, domiciliata in altra provincia, recandosi a San Martino Valle Caudina in auto-quarantena. Abbiamo accertato che lo stesso non ha avuto contatti e relazioni sociali di nessun tipo tali da rendere particolari preoccupazioni al momento. Allo stato attuale stiamo lavorando insieme al capitano della polizia locale e al comandante della stazione dei carabinieri per acquisire eventuali ulteriori informazioni utili, al fine di salvaguardare la salute di tutti i cittadini. La persona, fin dai primi sintomi e al suo arrivo a San Martino Valle Caudina ha assunto tutti i prescritti comportamenti di tutela e di prevenzione per evitare qualsiasi forma di contagio. Vi aggiorneremo, costantemente, sulle procedure di sicurezza che saranno poste in essere dalle prossime ore. Vi invitiamo, inoltre, a seguire con responsabilità le prescrizioni medico sanitarie, evitando ogni forma di assembramento e restando a casa".