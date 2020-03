Coronavirus: 39enne di Mercogliano è grave al Moscati Il sindaco D'Alessio: siamo in attesa del nuovo bollettino medico

Coronavirus, una giornata drammatica per l’Irpinia sul fronte dell’emergenza con i contagi che aumentano e i pazienti che si aggravano al Moscati. Due decessi, il totale sale a 4 (sono 17 in tutto in Campania), altri 10 tamponi positivi, il numero complessivo in Irpinia sale a 66. Ancora un caso nel capoluogo, siamo a 4: ben tre di questi sono tutti operatori del 118. Ad Ariano il focolaio si allarga di giorno in giorno, il totale è arrivato a 35, due di questi sono deceduti.

Sei persone sono lavoratori del Frangipane.

Intanto, a Mercogliano la comunità è raccolta nell'attesa di conoscere il nuovo bollettino medico che riguarda un 39enne trasportato in rianimazione al Moscati. Le sue condizioni sono gravi, il quadro clinico si è aggravato nelle scorse ore e l’uomo è stato intubato.

"Dobbiamo alzare la guardia - commenta D'Alessio -. Dovete rispettare la regola. Nel nostro paese tre persone sono risultate positive e dobbiamo affrontare giorni anche più difficili. Non dovete sottovalutare".

Si registrano i primi casi a Bagnoli (il sindaco ha però tenuto a precisare che la persona vive e lavora da tempo a Napoli e non si è recato a Bagnoli da almeno tre settimane) e San Martino Valle Caudina. Il virus è ormai in molti paesi e complessivamente sono 450 le persone finite in isolamento domiciliare.

Sono 450 le persone in isolamento domiciliarev in venti comuni, sotto la stretta sorveglianza dell’Asl, poiché soggetti venuti a contatto con i pazienti positivi.

Ecco la mappa dei contagi:

Ariano Irpino: 35 positivi tra cui 2 decessi;

Mirabella Eclano: 4 positivi tra cui 1 decesso;

Avellino: 4 positivi;

Mercogliano: 3 positivi;

Gesualdo: 2 positivi;

Grottaminarda: 2 positivi;

Venticano: 2 positivi tra cui 1 decesso;

Lauro: 2 positivi;

Villanova: 2 positivi;

Chiusano San Domenico: 1 positivo;

Savignano Irpino: 1 positivo;

San Martino Valle Caudina: 1 positivo;

Bonito: 1 positivo;

Scampitella: 1 positivo;

Flumeri: 1 positivo;

Forino: 1 positivo;

Montefredane: 1 positivo;

Solofra: 1 positivo;

Bagnoli: 1 positivo.