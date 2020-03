Solofra. Il sindaco: Secondo contagio in paese. Restate a casa L'avviso di Vignola. Dopo l'operaio secondo tampone positivo in paese

"È appena arrivata la notizia da parte delle autorità sanitarie di un secondo caso di coronavirus a Solofra. Stiamo lavorando per mettere in campo tutte le procedure del caso a tutela della salute pubblica. Invito la popolazione a rimanere in casa e ad osservare rigidamente le regole. Questo è l’unico modo che abbiamo per uscire insieme da questa emergenza. Ce la faremo".

Un messaggio lapidario quello del sindaco di Solofra, Michele Vignola, che informa la cittadinanza del secondo caso di positività. A breve ci sarà l'aggiornamento dell'Asl che informerà sui nuovi casi. Intanto il primo cittadino ha deciso di darne nota in tempo reale ai cittadini. Al Moscati intanto solo oltre 40 le persone ricoverate in vari reparti. Massimo sforzo di medici e infermieri per assistere utenza generica e malati nella fase dell'emergenza.