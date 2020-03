Nevica a Montevergine, scatta l'allerta meteo Da mezzanotte attese nevicate deboli in alcune zone fino a 300-500 metri

Freddo e neve su tutta l’Irpinia. Torna l'inverno e stavolta con temperature in picchiata e la neve che ricopre il Monte Partenio e anche sul Laceno stanno iniziando a scendere i primi fiocchi. E’ iniziata una settimana all’insegna del maltempo con la neve che ha imbiancato le cime più alte di Montevergine, come mostra lo scatto dell'osservatorio di Montevergine pubblicata su facebook. Nevicate a bassa quota ed in collina sono attese nelle giornate di domani e giovedì. Insomma una settimana all'insegna di un vero e proprio colpo di coda dell'inverno.

Dalla mezzanotte sensibile calo delle temperature su tutta la regione, nevicate e gelate su aree interne. Lo comunica la Protezione civile della Regione Campania che ha emanato un avviso di allerta meteo valido a partire dalla mezzanotte e fino alle 23.59 di domani sull’intero territorio.

L’abbassamento delle temperature interesserà infatti tutti i settori della regione. Sulla zona 2 (Alto Volturno e Matese), sulla zona 4 (Alta Irpinia e Sannio) e sulla zona 5 (Tusciano e Alto Sele) con particolare riferimento alla parte interna di questa area specifica, si prevedono anche “Nevicate con deboli accumuli oltre i 300-500 metri e localmente anche a quote inferiori. Gelate persistenti a quote superiori ai 300-500 metri e localmente anche a quote inferiori”.

La Protezione civile regionale oltre a invitare le autorità competenti a porre in essere le misure previste dai rispettivi piani di protezione civile atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi, ricorda che sono in vigore sull’intero territorio le limitazioni previste dai Decreti nazionali e dalle Ordinanze del Presidente della Regione Campania sul Covid-19.