Banco alimentare, il sostegno dei padri benedettini

L’emergenza legata al diffondersi dell’epidemia da coronavirus sta facendo emergere numerose criticità a livello globale così come nel nostro territorio. In modo particolare si stanno palesando, ora come non mai, situazioni in cui, in termini di sussistenza, viene a mancare finanche lo stretto necessario e aumentano i nuovi poveri. L’Abate Riccardo Luca e la Comunità monastica di Montevergine vogliono ricordare a chiunque ne avesse bisogno e garantendo l’anonimato, che da anni è attivo presso il Palazzo Abbaziale di Loreto in Mercogliano, un banco alimentare a sostegno delle famiglie, degli anziani e di coloro che ne avessero bisogno. Si ricorda che le date di ritiro della propria busta di generi alimentari sono il martedi e il giovedi dalle 10,00 alle 12,00.