Raccolta di derrate e dispositivi di protezione a Solofra In prima linea l'associazione ostetrica Rita Gagliardi

In questo momento di grande necessità, l'associazione Rita Gagliardi si rivolge alla cittadinanza affinchè la sensibilità personale e l'attenzione per l'altro si concretizzino in gesti di umana solidarietà.

Ci sono molte famiglie e cittadini che vivono una grossa difficoltà che non consente loro di potere assicurarsi un pasto quotidiano. Inoltre c'è necessità di mascherine, guanti ed altri presidi chirurgici, per soccorrere in ospedale chi è in pericolo di vita e per aiutare chi mette a rischio la propria vita per salvare altri esseri umani.

Il grande cuore dei cittadini di Solofra ha sempre risposto alle richieste di aiuto e sicuramente lo farà anche ora. Presso la sede dell'associazione in via Fratta è attiva la raccolta di derrate alimentari, mascherine, guanti e contributi economici da destinare al sostegno di chi è impegnato in prima linea e a sostegno di quanti si trovano in una condizione di indigenza.

Per contattare i volontari il numero di telefono è 0825.534253. Intanto l'Associazione ringrazia i fratelli Alfonso e Andrea D'Urso del pastificio Graziano per la donazione di derrate alimentari e per la vicinanza che da sempre dimostrano verso tutti i volontari. Da domani presso la sede di Via Fratta ci sarà la consegna delle provviste.