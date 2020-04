I commercianti di Serino fanno la spesa solidale Iniziativa dell'Acas per le famiglie più bisognose

Il direttivo dei commercianti di Serino, Acas, ha da ieri avviato l'iniziativa della "spesa solidale" che ha già avuto un grande riscontro tra la popolazione come potrete vedere dalle foto e dai video allegati.

I commercianti si sono prima autotassati per l'acquisto di beni di prima necessità da consegnare alle famiglie bisognose del paese e poi hanno riservato dei carrelli nei supermercati in cui ognuno è libero di depositare ciò che ritiene opportuno.

La distribuzione è affidata ai parroci della forania.