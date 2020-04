Covid, infermiera positiva. E a Solofra nuovo contagio I sindaci informano i cittadini e fanno il punto sulla strategia severa di isolamento

Coronavirus, ancora un sanitario contagiato. Si tratta di una infermiera risultata positiva al tampone per rilevare la presenza del virus, residente in un comune della Valle dell’Irno. Sono ventotto gli operatori sanitari, che complessivamente fra Ospedale San Giuseppe Moscati e Frangipane sono stati già contagiati. Numerosi i tamponi positivi registrati tra il personale della centrale operativa del 118, tra questi anche due medici anestesisti in forze al servizio di emergenza territoriale.

Intanto esplode il caso Solofra. Oltre dieci le persone infette nel comune della concia.

E il sindaco, Michele Vignola, annuncia un nuovo caso via social e spiega: “È appena arrivata notizia di un tampone con esito positivo effettuato su un familiare di un nostro concittadino già interessato dal contagio covid-19. Già nei giorni scorsi abbiamo acquisito tutte le notizie rispetto al caso in questione e attivato le procedure di contenimento previste e necessarie. La persona interessata sta bene e non presenta allo stato particolari disturbi. Il C.O.C. continua a monitorare costantemente l’evolversi dell’emergenza. E’ fatto obbligo di rimanere in casa”.

I sindaci continuano a comunicare via social notizie e iniziative.

A Calitri Michele Di Maio annuncia: “La protezione civile regionale mi ha appena comunicato che ci sono due casi positivi a Calitri. I nostri concittadini da 20 giorni sono in quarantena, stanno bene, non hanno avuto contatti con nessuno. State tranquilli. Auguro a Sandro e Rosetta una pronta ripresa e da parte di tutta la comunità mando a loro un fortissimo abbraccio. A presto. Nota bene: Prima di rendere pubblici i loro nomi, li ho contattati”.