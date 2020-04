Rsa di Nusco. Dipendente positiva: allarme e tamponi Verifiche su degenti e pazienti. La donna di Bagnoli positiva non si recava al lavoro da giorni

Covid-19, altri due casi positivi a Bagnoli Irpino e una delle due persone contagiate lavora nella Rsa di Nusco. Scattano i tamponi sui 20 anziani e lavoratori presenti nel centro. Ma la signora è assente sul posto dl lavoro da giorni, quindi sono in corso le verifiche sui turni di lavoro sostenuti dalla operatrice per avviare le verifiche. Verifiche in corso anche per accertare da quanti giorni la donna non è presente sul lavoro, rispetto all'insorgenza dell'infezione da covid. L'amministrazione di Nusco vigila sul caso.

Intanto sale a 4 il numero delle persone positive al coronavirus nel comune guidato da Teresa Di Capua. La notizia è arrivata nel pomeriggio di ieri e il sindaco ha predisposto ben 22 procedure di isolamento a catena per i nuovi contagi accertati dall’azienda sanitaria locale, che ha effettuato i tamponi. “Mi è appena arrivata notizia di 2 tamponi con esito positivo effettuati su nostri concittadini già interessati dal contagio Covid-19. Già nei giorni scorsi, di intesa con l’Asl di Avellino, abbiamo acquisito tutte le notizie rispetto ai casi in questione e prontamente attivato le procedure di contenimento previste e necessarie. Le persone interessate non presentano allo stato particolari disturbi. Restiamo a casa”, spiega Di Capua.

Un caso nel caso, dunque, visto che proprio una delle persone contagiate presta servizio nella Rsa in Alta Irpinia, dove da domani scatteranno le verifiche. Nella struttura residenziale per anziani, che ospita 20 degenti con patologie gravi, la notizia si è diffusa rapidamente. L’amministrazione del comune di riferimento ha informato l’asl per decidere sul da farsi. Sono giorni difficili per le Rsa in Campania. In più casi proprio le strutture di riferimento per l’accoglienza di persone anziane si sono rivelate vere e proprie polveriere, in cui sono scattati più contagi a catena da coronavirus. Solo poche ore fa sono partiti i trasferimenti in massa dei malati covid ospitati nel centro Minerva, sul Tricolle. Una situazione drammatica quella a cui cerca di porre rimedio l’azienda sanità mentre cerca di far luce su altri tre decessi, di altrettante signore anziane sospette Covid. Due quelli accertati nella Rsa per anziani di Ariano, che avevano fatto scattare lunedì verifiche a tappeto. 23 le persone positive che in queste ore sono in via di trasferimento all’ospedale Frangipane.

Intanto sono 4 i positivi al virus a Bagnoli Irpino. "Restano ancora confermate le 22 persone in permanenza domiciliare in isolamento - spiega Di Capua -.

La strada giusta in questa terribile emergenza è solo quella di amministrare, continuando a essere vicino alle persone che hanno più bisogno.

Evitiamo in questo momento sterili speculazioni. Invitiamo, quindi, tutti gli esercenti commerciali a non approfittarsi di questo duro momento e a non aumentare ingiustificatamente i prezzi di beni di prima necessità.

Infine, un ringraziamento va al consigliere regionale Maurizio Petracca per la vicinanza nei confronti della nostra comunità e per il gesto compiuto a titolo personale. Oggi sono state fornite, al nostro Comune, 5 visiere protettive sanitarie date in dotazione al personale del COC (Centro Operativo Comunale di Protezione Civile) come ulteriore dispositivo di sicurezza per un eventuale peggioramento della situazione. Solo uniti possiamo vincere questa battaglia!