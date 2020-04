Alla clinica Montevergine attivato il servizio 'Cardio Help' Un progetto per garantire l'assistenza da remoto, sarà gratuito per tutta la fase di emergenza

Al via il progetto 'Cardio Help'. E' l'iniziativa promossa dalla Clinica Montevergine - Alta Specialità del Cuore, accreditata con il servizio sanitario nazionale, che in questa fase di emergenza ha deciso di mettere a disposizione il Teleconsulto Cardiologico 'Cardio Help': "Un nuovo servizio da remoto - spiegano i promotori dell'iniziativa - per garantire l’assistenza agli utenti in modo tempestivo, sostituendo il contatto fisico, oggi reso complesso dal distanziamento sociale che la situazione impone, con il contatto telefonico e digitale. Ogni giorno al numero 334 - 8532596, sempre attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20, un cardiologo della struttura ospedaliera sarà a disposizione per fornire un consulto telefonico e rispondere alle domande dei pazienti, che potranno così chiarire ogni dubbio o preoccupazione rispetto alle proprie condizioni di salute relative a patologie cardiovascolari. Il servizio, gratuito per tutta la fase di durata dell’Emergenza Covid-19, è accessibile da telefono fisso, o da dispositivo mobile, con i quali il paziente potrà interfacciarsi con il medico".

“Cardio Help è uno strumento pratico ed efficace, in questo periodo, per tutte quelle visite in cui non è necessario un contatto fisico con il paziente e non vi sia una specifica urgenza - spiega Antonio Merlino, amministratore delegato di Montevergine Sps - durante la tele-videochiamata sarà possibile chiedere al medico tutto ciò che può essere utile a risolvere dubbi sulla salute che naturalmente non necessitino di esami o visite in struttura, in quanto deve essere chiaro che la visita in ambulatorio non può essere sostituita da questo servizio. La Clinica Montevergine, nonostante la difficile fase di emergenza complessiva, non perde di vista la priorità, ossia continuare a garantire assistenza e sostegno a tutti coloro che in questo frangente emergenziale, impossibilitati a spostarsi, dovessero avere bisogno di un consulto medico cardiovascolare. Con questo servizio la Clinica è virtualmente raggiungibile da tutti, in qualsiasi momento e da qualsiasi località”.