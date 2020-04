Festa: "Erogati i primi 500 voucher alimentari" E intanto 100 test rapidi hanno dato esito negativo

“Purtroppo sono 26 i casi positivi al Covid-19 ad Avellino. Questo avvalora la necessità di proseguire con i test rapidi, siamo stati la prima provincia in Italia a partire con questa idea”.

Il sindaco Festa rivendica, nonostante le durissime critiche piovute da parte dell'opposizione, la bontà della sua iniziativa per contrastare la diffusione del virus per anticiparlo e non per inseguirlo. Abbiamo effettuato i primi 100 test rapidi, per ora tutti negativi. Sono stati eseguiti in collaborazione con l’Ordine dei Medici e hanno riguardato esclusivamente operatori socio-sanitari".

Intanto il Comune ha erogato i primi 500 voucher alimentari. 500 nuclei familiari hanno ricevuto cento euro con i quali potranno fare la spesa necessaria per sostenere la propria famiglia in questo periodo di crisi e da martedì saranno disponibili anche i bonus alimentari messi a disposizione dal Governo.