Covid-19, trend in calo. Positivi a Cervinara e Rotondi Il tampone processato al Cotugno di Napoli. Guarita anche una dottoressa di Forino

Si mantiene costante, per il secondo giorno consecutivo, il trend positivo del numero dei contagi. Calano i numeri dei contagiati. Oggi è risultato positivo al Covid-19 il tampone effettuato dall’Ospedale

“Cotugno” di Napoli su una persona residente nel Comune di Cervinara.

Si attende la conferma dell’Istituto Superiore di Sanità. L’Azienda Sanitaria Locale ha in corso l’indagine

epidemiologica per procedere ad attivare la sorveglianza sanitaria sui contatti del probabile caso.

Nel frattempo nella stessa giornata di oggi è stata dimessa una persona, suor Gabriella di Ariano IRpino, guarita dal Coronavirus. Anche a Forino la prima persona risultata affetta da Covid-19 oggi è stata dichiarata guarita.