Dimensionamento scolastico: l'istituto Don Milani guarda con fiducia al futuro E' stata la prima istituzione a denunciare la scure dei tagli nelle aree interne

L’istituto comprensivo “Calvario-Covotta-Don Lorenzo Milani” di Ariano Irpino, storica realtà educativa della città e punto di riferimento per la formazione di generazioni di studenti, guarda al futuro con fiducia.

E' stata la prima istituzione scolastica a scendere in campo e a denunciare la scure dei tagli, aprendo gli occhi alla politica e alle altre scuole del territorio. Qui le prime avvisaglie di Ottopagine sul dimensionamento il 27 dicembre scorso.

Ispirato ai valori di Don Lorenzo Milani, l’Istituto pone al centro la persona, l’inclusione e l’educazione civica come percorso trasversale, formando cittadini consapevoli e responsabili. Sotto la guida della dirigente scolastica Filomena Colella, la scuola ha avviato un’importante evoluzione didattica, affermandosi come ambiente dinamico di apprendimento, aperto al territorio, all’outdoor education e all’innovazione.

Grande attenzione è riservata allo sviluppo delle soft skills e all’uso consapevole delle nuove tecnologie, compresa l’Intelligenza Artificiale, come supporto alla didattica e alla personalizzazione degli apprendimenti.

Le iscrizioni sono aperte dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026 tramite la piattaforma unica del ministero dell’istruzione. Per la scuola dell’infanzia la procedura resta cartacea. È garantito supporto alle famiglie.

Una scuola che guarda al futuro, senza perdere il legame con i valori che l’hanno resa un pilastro della comunità arianese.