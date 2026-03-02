Ariano, "Ponte Gonnella": "Liberate quella strada da restrizione e semafori" Sale la protesta e indignazione da parte degli automobilisti: "Non se ne può più"

Un mezzo pesante di traverso sulla carreggiata ed è blocco totale a "Ponte Gonnella". Il senso unico alternato sta diventando una vera e propria odissea per gli automobilisti in transito e anche ad altissimo rischio. La foto è dell'attento e prezioso reporter della Valle del Cervaro Antonello Granato.

"Partiamo dal primo dato - ci dice un abitante di Savignano scalo - in pochi rispettano il semaforo, tra l'altro lunghissimo e mal sincronizzato. Non vi è una frana o una grave situazione di pericolo in atto. Ed allora ci chiediamo, a cosa serve questo restringimento che da provvisorio sembra essere diventato definitivo anche qui?

L'Anas dal canto suo ha fatto sapere nei mesi scorsi che: "l’attivazione dei provvedimenti si è resa necessaria allo scopo di alleggerire il carico dei transiti (spesso caratterizzato dal passaggio di mezzi pesanti) sulle due opere, in esito alle consuete verifiche di transitabilità ed approfondimenti effettuati da Anas, nel rispetto della normativa vigente in materia".

Nel contempo Anas ha in programma l’esecuzione di specifici interventi di manutenzione sui due ponti, che ha già inserito nel proprio piano dei fabbisogni.

La speranza è che tali interventi possano essere realizzarsi al più presto. Il ponte attualmente sembra essere più pericoloso con la restrizione come lo è ad Ariano Irpino, l'imbocco della galleria Maddalena con quei blocchi di cemento insidiosissimi che hanno provocato già diversi incidenti.