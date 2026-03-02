Lacedonia: prende fuoco un tir lungo l'autostrada A16, traffico rallentato L’incendio, secondo i primi riscontri, sarebbe originato dalle ruote del rimorchio

Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 13:00, il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino è intervenuto, su richiesta della Polizia di Stato, per un incendio che ha interessato un autoarticolato in transito sull’autostrada, nei pressi del casello di Lacedonia, al km 111.

Il mezzo pesante trasportava pilastri prefabbricati in cemento. L’incendio, secondo i primi riscontri, sarebbe originato dalle ruote del rimorchio, propagandosi successivamente al carico trasportato.

Il conducente, accortosi di quanto stava accadendo, è riuscito a sganciare il trattore stradale, mettendolo in salvo ed evitando il coinvolgimento della motrice.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Deliceto e Bisaccia, supportate da un autobotte proveniente dalla sede centrale di Avellino. Presenti anche pattuglie della Polizia di Stato e personale della Società Autostrade per la gestione della viabilità e la messa in sicurezza del tratto interessato.

Le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza si sono protratte per il tempo necessario a garantire il completo raffreddamento del carico e la sicurezza della sede stradale.

Non si segnalano feriti.