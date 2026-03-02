Forino, esplosione in un'abitazione: la comunità prega per Frank L’uomo è stato trasferito in eliambulanza al Cardarelli

La comunità di Forino si stringe in preghiera per la pronta guarigione di Frank D’Amato, 55 anni, meccanico, rimasto gravemente ferito in seguito all’esplosione di una bombola di gas nella sua abitazione.

L’episodio si è verificato nel primo pomeriggio, intorno alle 14, in Vicolo Caserma. L’uomo era appena rientrato a casa quando, accendendo la luce, si sarebbe innescata l’esplosione, probabilmente a causa di una forte concentrazione di gas nell’ambiente. Il 55enne è stato investito dalle fiamme riportando gravi ustioni.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi: il personale del 118 lo ha trasportato inizialmente all’ospedale Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino. Considerata la gravità delle sue condizioni, è stato poi disposto il trasferimento in elisoccorso all’ospedale Ospedale Antonio Cardarelli di Napoli. La prognosi resta riservata.