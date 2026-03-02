Cane impiccato a un albero: Enpa presenta denuncia contro ignoti L'appello: "Atto di inaudita crudeltà, chi sa parli"

L’ente nezionale protezione qnimali annuncia la presentazione di una denuncia contro ignoti per l’uccisione di un cane di taglia media trovato impiccato a un albero con una corda in un’area isolata del territorio di Montemiletto, in provincia di Avellino.

Un atto di estrema violenza che ha scosso la comunità e che configura un reato grave ai sensi della normativa vigente. Sul caso stanno indagando i carabinieri Forestali. Sul posto sono intervenuti anche i veterinari dell’Asl per il recupero del cane, successivamente trasferito all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Portici per gli accertamenti necroscopici e gli esami necessari. Al momento, l’autore o gli autori del gesto restano ignoti.

Enpa ha attivato il proprio ufficio legale per seguire da vicino l’evoluzione delle indagini e valutare ogni ulteriore azione. L’associazione si costituirà parte civile non appena sarà individuato il responsabile.

"Ci troviamo di fronte a un atto efferato, compiuto con modalità che evidenziano un livello di crudeltà inaccettabile - dichiara Enpa .. Chi arriva a infliggere una morte simile a un animale dimostra una pericolosità sociale che non può essere sottovalutata. I reati contro gli animali non sono fatti minori: sono indicatori di una violenza che riguarda l’intera comunità".

Sempre nella stessa zona nel 2019 si era verificato un reato simile ed era stato individuato il responsabile. Enpa ribadisce la necessità che nei procedimenti per uccisione e maltrattamento di animali venga riconosciuta e valutata con attenzione la pericolosità sociale degli autori.

"Chi compie atti di tale brutalità non colpisce solo un animale, ma viola principi fondamentali di convivenza civile. Serve fermezza, serve giustizia, serve un segnale chiaro".

L’Enpa di Avelino ha lanciato un appello a chiunque possa aver visto o sentito qualcosa di utile alle indagini. Anche una segnalazione anonima può fare la differenza. “Invitiamo i cittadini a collaborare con le forze dell’ordine. Il silenzio protegge solo i colpevoli.”