A Venezia Ballardini non potrà contare sul lungodegente Favilli (edema osseo al calcagno sinistro), su Izzo (recupero dalla lesione al muscolo soleo di destra), su Milani, ancora febbricitante, su Palmiero (turno di squalifica per somma di ammonizioni) e su Pandolfi (recupero dalla lesione al retto femorale di sinistra). Tra i convocati dell'Avellino per la sfida al "Penzo" torna Sounas dopo aver scontato il turno di squalifica nel derby con la Juve Stabia. L'elenco dei calciatori a disposizione per la gara della ventottesima giornata del campionato di Serie B, in programma domani (ore 20): 1 Iannarilli, 2 Missori, 3 Sala, 7 Tutino, 9 Patierno, 10 Russo, 11 D’Andrea, 14 Biasci, 16 Kumi, 18 Sgarbi, 19 Reale, 20 Palumbo, 21 Armellino, 24 Sounas, 27 Le Borgne, 29 Cancellotti, 30 Daffara, 39 Besaggio, 44 Simic, 53 Sassi, 56 Enrici, 63 Fontanarosa, 94 Insigne.
Venezia-Avellino, i convocati: cinque indisponibili tra i lupi
Domani (ore 20) la sfida al "Penzo" per il ventottesimo turno di campionato
Avellino.