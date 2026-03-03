Avellino, il Cup del Moscati cambia numero di telefono e orari Rivoluzione comunicazione per il Cup

Nuovi orari per gli sportelli e numeri per le prenotazioni per il Cup dell'Azienda Sanitaria San Giuseppe Moscati.

È cambiato il numero del Call center dedicato alle prenotazioni telefoniche dell’Azienda Ospedaliera Moscati.

Il nuovo recapito da contattare è: 08251508787. Lo rende noto l'azienda guidata da Germano Perito.

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:00. Contestualmente, sono stati aggiornati anche gli orari degli sportelli CUP: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 17:00 - sabato, dalle ore 8:00 alle ore 13:00.

Per quello che riuarda il plesso ospedaliero Landolfi del Comune di Solofra:

– dal lunedì al sabato, dalle ore 8:00 alle ore 13:00

Le modifiche rientrano nell’ambito della riorganizzazione dei servizi di prenotazione, con l’obiettivo di garantire maggiore chiarezza e funzionalità per l’utenza.

