Rifiuti a cielo aperto di fronte al cimitero ad Ariano: area bonificata La zona era stata sottoposta a sequestro penale da parte dei carabinieri forestali

Rimossi i rifiuti accumulati a cielo aperto nei pressi del piazzale del cimitero di Ariano Irpino, alle spalle dei box dei venditori di fiori e ceri.

L'area era stata sottoposta a sequestro penale da parte dei carabinieri forestali (è lo è ancora oggi), alla vigilia della commemorazione dei defunti.

Circa 100 metri cubi di rifiuti speciali non pericolosi depositati, illecitamente, su un suolo di circa 150 metri quadrati, con la denuncia all'autorità giudiziaria di un dipendente comunale, responsabile del reato di deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi in area ricadente nella fascia di rispetto cimiteriale. Si tratta per lo più di rifiuti edili da demolizioni di loculi avvenute durante le rimozioni delle salme, entrati a contatto inevitabilmente con materiali eterogenei come legno della bara, residui di tessuti e imbottiture, parti metalliche ed altri residui.

A distanza di poco più due mesi è arrivata la bonifica. E' stata l'azienda Damaco Service sas specializzata nel recupero e trattamento di materiali inerti, di Filippo D'Alessandro incaricata dal comune a rimuovere i rifiuti in collaborazione con gli operai dell'ente e a trasferirli nell'impianto di smaltimento e recupero area pip di Camporeale. Si è ora in attesa degli ultimi atti per il dissequestro dell'area.