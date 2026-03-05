Scandone Avellino, Dell'Imperio: "Mentalità da migliorare verso i playoff" Il coach biancoverde: “Testa subito alla Stella EBK Roma”

"Questa era una partita che ci preoccupava particolarmente. Non siamo abituati a giocare un turno infrasettimanale, soprattutto dopo una gara intensa come quella di domenica, dove abbiamo speso tante energie sia dal punto di vista fisico che nervoso. In parte mi aspettavo una prestazione di questo tipo, anche se alcuni momenti della partita non mi sono piaciuti. Sapevamo che sarebbe stata una gara molto fisica, in cui servivano sempre grande attenzione e nervi saldi": così il coach della Scandone Avellino, Ciro Dell'Imperio, si è espresso dopo la vittoria ottenuta a Caserta contro lo Step Back Caiazzo nel recupero della ventunesima giornata di Serie B Interregionale (41-61).

"C'è un'altra gara importante nel weekend"

"Dobbiamo sicuramente migliorare la nostra mentalità per arrivare ai playoff pronti ad affrontare campi difficili e mantenere alta la concentrazione per tutti i quaranta minuti. - ha spiegato Dell'Imperio - Su questo dovremo lavorare. Tra due giorni avremo un’altra partita molto importante sul campo della Stella EBK Roma, contro la seconda in classifica. Avremo pochissimo tempo per recuperare energie fisiche e mentali e prepararci a un’altra vera battaglia cestistica".