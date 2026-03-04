Fruncillo: "La giustizia, fondamento della fiducia tra Stato e cittadini" Nuovi appuntamenti a Gesualdo e Ariano Irpino

Prosegue con determinazione la campagna referendaria promossa dal Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia Avellino in vista del voto del 22 e 23 marzo 2026 sulla riforma della giustizia.

Dopo le prime iniziative avviate nei giorni scorsi, il percorso di confronto e approfondimento con i cittadini continua con nuovi appuntamenti pubblici che coinvolgeranno diverse aree della provincia, con l’obiettivo di illustrare nel merito i contenuti della riforma e le ragioni del SÌ e con la ferma la volontà di garantire un’informazione capillare e diretta con le comunità.

Il calendario degli incontri proseguirà giovedì 5 marzo alle ore 17.30 a Gesualdo, presso Palazzo Pisapia in Via Cittadella, con un nuovo momento di confronto.

Successivamente, sabato 7 marzo alle ore 17.30, la campagna farà tappa ad Ariano Irpino, presso Palazzo degli Uffici in Via Tribunale, con un ulteriore appuntamento pubblico.

Parallelamente al programma convegnistico, prosegue anche l’attività di divulgazione temporanea sul territorio. Domenica 8 marzo, a partire dalle ore 10.00, sarà allestito ad Avellino un gazebo informativo in Piazzetta Biagio Agnes, promosso dal Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia Avellino in collaborazione con il Coordinamento Provinciale di Gioventù Nazionale Avellino, per incontrare i cittadini e distribuire materiale illustrativo sui contenuti della riforma. «Il nostro obiettivo - dichiara il Presidente Provinciale Ines Fruncillo - è promuovere una partecipazione consapevole e responsabile.

La riforma della giustizia riguarda la tutela dei diritti, l’equilibrio tra i poteri dello Stato e la credibilità delle istituzioni. Per questo continuiamo a incontrare i cittadini, spiegando nel merito le ragioni di un SÌ che punta a rafforzare lo Stato di diritto e a restituire autorevolezza al sistema giudiziario».

Il Coordinamento Provinciale rinnova l’invito a partecipare agli appuntamenti in programma, nella consapevolezza che il referendum rappresenta un momento significativo di esercizio della sovranità popolare e un’occasione concreta per contribuire alla credibilità dello Stato.