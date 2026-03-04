Centro Autismo, l’Asl Avellino completa l’acquisto di arredi e attrezzature L’ASL sta terminando le procedure di assunzione di logopedisti e neuropsicomotricisti

In arrivo le dotazioni per la Neuropsichiatria infantile, i laboratori multimediali e la palestra. Si attende solo la consegna della struttura di Contrada Serroni

Il mosaico che porterà all’attivazione del Centro Autismo di Valle ad Avellino si arricchisce di una nuova e fondamentale tessera. L’Asl ha, infatti, completato tutte le procedure amministrative per l’acquisto di arredi, attrezzature sanitarie e dotazioni tecnologiche e multimediali necessarie all’avvio delle prestazioni in regime semiresidenziale dedicate al trattamento dei disturbi dello spettro autistico negli adolescenti e giovani adulti e nei contesti di vita fino a 18 anni.

Con la Delibera n. 308 del 4 marzo 2026, l’Azienda Sanitaria Locale ha effettuato una necessaria ricognizione di tutte le procedure ad evidenza pubblica avviate per la struttura di Contrada Serroni: da quella che ha portato all’aggiudicazione delle prestazioni in regime semiresidenziale presso i Centri di Avellino e Sant’Angelo al Raggruppamento temporaneo di imprese composto dalle società a responsabilità limitata Insieme, CE.M.E. e Arsamedical e dal Consorzio di cooperative sociali Percorsi, alle quattro procedure che consentiranno di dotare la struttura di Valle di tutte le attrezzature necessarie al funzionamento del Centro.

In particolare sono stati acquistati:

arredi e attrezzature sanitarie per la Neuropsichiatria Infantile

attrezzature per i laboratori terapeutici

dotazioni per la palestra riabilitativa

attrezzature informatiche e multimediali

arredi ad uso amministrativo e tecnico

Tutti gli arredi e le attrezzature saranno consegnati non appena l’Asl Avellino entrerà in pieno possesso della struttura di Contrada Serroni, che il Comune di Avellino metterà a disposizione dell’Azienda sanitaria una volta terminati i lavori di riqualificazione per renderla perfettamente idonea all’uso.

«La completa attivazione del Centro per l’Autismo di Valle rappresenta un ulteriore passo avanti nel rafforzamento dei servizi territoriali dedicati alle persone con disturbo dello spettro autistico e alle loro famiglie, con l’obiettivo di garantire percorsi terapeutici strutturati, attività riabilitative e interventi nei contesti di vita – spiega il direttore generale dell’Asl Avellino, Maria Concetta Conte – Questo ulteriore step ci permetterà di sviluppare un modello integrato capace di mettere al centro la persona con interventi multidisciplinari e personalizzati lungo tutte le fasi della crescita.

L’ASL sta terminando le procedure di assunzione di logopedisti e neuropsicomotricisti, in particolare per la presa in carico diretta della fascia di età 0-3 anni – conclude la manager Asl conclude la manager Asl – Dopodiché non ci resta che attendere la consegna della struttura perfettamente idonea all’uso da parte del Comune di Avellino. Noi siamo pronti a partire».