Mics Academy: Formazione universitaria avanzata in cardiologia Evento straordinario in sinergia con la Clinica Montevergine di Mercogliano

Focus domani nel complesso monumentale ex carcere borbonico, sala Ciriaco De Mita in piazza A. De Marsico ad Avellino.

Il programma delle due sessioni:

Si comincia alle 14.30 con i saluti istituzionali del prof Giuseppe Peter Vanoli, Magnifico Rettore Università degli studi del Molise, prof Giuseppe Speziale Vice presidente GVM Care e Research Direttore Medico Clinica Montevergine, on Maurizio Petracca Consigliere Regione Campania, on Loredana Raia Presidente V Commissione Consiliare Permanente Sanità e Sicurezza Sociale Regione Campania dott Antonio Merlino Amministratore Delegato Clinica Montevergine. Modera il capo redattore del Mattino di Avellino Gianni Colucci.

Alta formazione in cardiologia, modelli, evidenze e prospettiva. Modera A. Merlino e G. Guerra.

Dalle 15 alle 16

Università e sistema sanitario: una partnership per la formazione avanzata, dott Pasquale Mone

Formazione avanzata in cardiologia nella governance clinica: effetti su qualità delle cure, gestione del rischio e sostenibilità aziendale dott Antonio Rainone.

Evoluzione dei modelli formativi nella cardiologia clinica e interventistica: cinquant’anni di trasformazioni scientifiche e organizzative Prof. Gaetano Mottola.

Formazione accademica avanzata: tra la valorizzazione professionale e responsabilità professionale

Dott.ssa Antonella Peluso.

Montevergine Experience: costruzione di un ecosistema di alta formazione e simulazione in cardiologia

Dott. Roberto Magliuolo.

Sessione II: Tavola rotonda, competenze avanzate in cardiologia tra sistemi organizzativi e riconoscimento professionale: criticità e prospettive. Modera G.Mottola e T. Tesorio.

16.30

Competenze avanzate delle professioni sanitarie nei Dipartimenti di Cardiologia: implicazioni organizzative e assistenziali Dott. Giuseppe Bianco

Ordini delle professioni sanitarie

OPI Napoli: Prof. Teresa Rea

OPI Avellino: Dott. Rocco Cusano

OPI Caserta: Dott. Gennaro Mona

OPI Salerno: Dott. Cosimo Cicia

OPI Benevento: Dott.ssa Francesca Olivieri

Ordine dei Tsrm Pstrp

Napoli, Avellino, Benevento, Caserta

Dott. Francesco Ascolese

SOCIETÀ SCIENTIFICHE

SIC: Dott.ssa Vincenza Giordano

GISE: Dott. Fabio Memoli, Dott. Antonio Di Lascio

ANMCO: Dott.ssa Rosanna Sorrentino

AICO: Dott. Vincenzo Signoriello, Dott.

Sergio Forlenza

Sessione II Diagnostica cardiologica avanzata, device, tecnologie e applicazioni pratiche

17.30

Holter ECG refertazione da remoto, ecocardiogramma transtoracico, workshop con il sonographer

Dalle 19.15 alle 20.00: Discussioni, verifica dell’apprendimento (Ecm) e chiusura dei lavori.