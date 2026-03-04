Mics Academy. Formazione universitaria avanzata in cardiologia: modelli, competenze e responsabilità. In evidenza
Focus domani nel complesso monumentale ex carcere borbonico, sala Ciriaco De Mita in piazza A. De Marsico ad Avellino.
Il programma delle due sessioni:
Si comincia alle 14.30 con i saluti istituzionali del prof Giuseppe Peter Vanoli, Magnifico Rettore Università degli studi del Molise, prof Giuseppe Speziale Vice presidente GVM Care e Research Direttore Medico Clinica Montevergine, on Maurizio Petracca Consigliere Regione Campania, on Loredana Raia Presidente V Commissione Consiliare Permanente Sanità e Sicurezza Sociale Regione Campania dott Antonio Merlino Amministratore Delegato Clinica Montevergine. Modera il capo redattore del Mattino di Avellino Gianni Colucci.
Alta formazione in cardiologia, modelli, evidenze e prospettiva. Modera A. Merlino e G. Guerra.
Dalle 15 alle 16
Università e sistema sanitario: una partnership per la formazione avanzata, dott Pasquale Mone
Formazione avanzata in cardiologia nella governance clinica: effetti su qualità delle cure, gestione del rischio e sostenibilità aziendale dott Antonio Rainone.
Evoluzione dei modelli formativi nella cardiologia clinica e interventistica: cinquant’anni di trasformazioni scientifiche e organizzative Prof. Gaetano Mottola.
Formazione accademica avanzata: tra la valorizzazione professionale e responsabilità professionale
Dott.ssa Antonella Peluso.
Montevergine Experience: costruzione di un ecosistema di alta formazione e simulazione in cardiologia
Dott. Roberto Magliuolo.
Sessione II: Tavola rotonda, competenze avanzate in cardiologia tra sistemi organizzativi e riconoscimento professionale: criticità e prospettive. Modera G.Mottola e T. Tesorio.
16.30
Competenze avanzate delle professioni sanitarie nei Dipartimenti di Cardiologia: implicazioni organizzative e assistenziali Dott. Giuseppe Bianco
Ordini delle professioni sanitarie
OPI Napoli: Prof. Teresa Rea
OPI Avellino: Dott. Rocco Cusano
OPI Caserta: Dott. Gennaro Mona
OPI Salerno: Dott. Cosimo Cicia
OPI Benevento: Dott.ssa Francesca Olivieri
Ordine dei Tsrm Pstrp
Napoli, Avellino, Benevento, Caserta
Dott. Francesco Ascolese
SOCIETÀ SCIENTIFICHE
SIC: Dott.ssa Vincenza Giordano
GISE: Dott. Fabio Memoli, Dott. Antonio Di Lascio
ANMCO: Dott.ssa Rosanna Sorrentino
AICO: Dott. Vincenzo Signoriello, Dott.
Sergio Forlenza
Sessione II Diagnostica cardiologica avanzata, device, tecnologie e applicazioni pratiche
17.30
Holter ECG refertazione da remoto, ecocardiogramma transtoracico, workshop con il sonographer
Dalle 19.15 alle 20.00: Discussioni, verifica dell’apprendimento (Ecm) e chiusura dei lavori.