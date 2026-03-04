Voto ad Avellino: le associazioni escluse dal dialogo nel Campo Largo

il documento di “Avellino Prende Parte”, “Controvento” e “SiPuò

Avellino.  

"Tanto tuonò che piovve. Dopo aver evocato per mesi le qualità del cosiddetto civismo appare paradossale che, al momento di convocare gli esponenti della possibile coalizione di centrosinistra, proprio i rappresentanti delle associazioni che in questi anni hanno animato la vita pubblica cittadina e provinciale con proposte, iniziative, discussioni e progetti – a partire dall’elaborazione del programma delle ultime elezioni amministrative - siano stati esclusi. E’ un gesto di chiusura autoreferenziale miope e pericoloso che costituisce un arretramento dell’area del centrosinistra ad Avellino e toglie allo schieramento democratico e progressista il respiro di coloro i quali fino a oggi si sono assunti la responsabilità di delineare una strategia di riscatto per la comunità, svolgendo spesso il compito da soli.
 Nessuno schema precostituito può riuscire a giustificarlo.
 A meno che ciò non nasconda l’intenzione di imporre una soluzione già confezionata, semplicemente da comunicare, legittimando ambizioni individualistiche estranee ad ogni processo politico condiviso. 
 A meno che non si vogliano scegliere le associazioni con cui interloquire solamente a valle dell’individuazione di un candidato sindaco tra gli autoproclamatosi “addetti ai lavori”.
 Una pratica inaccettabile che guarda all’associazionismo civico di area come a un serbatoio di voti se non a una vera e propria lavatrice per scelte che sottostanno a logiche indicibili.
 Le pratiche che attraversiamo, i problemi della città a cui le associazioni danno voce, le decine di persone che quotidianamente si impegnano in città anche organizzandosi autonomamente in molteplici soggetti di rappresentanza proprio a causa del fallimento dei partiti che pretendono di escluderle, hanno un diritto politico pieno a contribuire alle scelte del centrosinistra rispetto alle prossime amministrative.
 Esclusivamente perché abbiamo a cuore gli interessi e il bene della città di Avellino intendiamo non soltanto segnalarlo, ma avvertire il grave rischio a cui si andrebbe incontro". 
