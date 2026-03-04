Mercogliano, Guariglia pronto a riaprire il Santuario Domenica delle Palme Domani mattina l'Abate Luca Guariglia lo comunicherà durante il vertice previsto in prefettura

di Paola Iandolo

L’Abate Guariglia è deciso ad aprire per il 29 Marzo, Domenica delle Palme, il Santuario Mariano. Il tempio di Mamma Schiavona chiuso da più di tre mesi, a seguito della frana sulla strada provinciale, è pronto ad accogliere nuovamente i fedeli per pregare nel giorno della pace, in un momento anche particolare dove si tornano a respirare venti di guerra. Domani mattina è in programma il vertice in Prefettura per fare il punto della situazione sui lavori per la messa in sicurezza della montagna. Occasione durante la quale l'Abbate comunicherà la sua decisione alle istituzioni convocate in Prefettura per fare il punto della situazione sullo stato dei luoghi interessati dalla frana del 25 novembre scorso, l'andamento dei lavori di messa in sicurezza che da lunedì impegnano anche le squadre dei rocciatori di Cogliano, specialissimi in interventi in quota.

Un incontro che coinvolgerà tutte le parti in causa: enti, sindaci, protezione civile, forze dell'ordine, l'AIR, l'azienda al trasporti che gestisce l'impianto della funicolare che potrebbe ripartire solo in caso dell'apertura di una carreggiata della strada provinciale da tre mesi off-limits, rendendo possibile una via di fuga. Al tavolo di Palazzo di Governo, voluto dal Prefetto Rosanna Riflesso, siederà anche l'Abate di Montevergine pronto a sottolineare il valore e l'esigenze di aprire il santuario in un giorno che celebra la pace.

